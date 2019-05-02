RİZE’Yİ AYAĞA KALDIRAN OLAY! PARKTA KAYBOLAN 2 ÇOCUK HER YERDE ARANIYOR
Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynadıkları sırada kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekiplerinin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS ile binlerce kişi arama çalışmalarına destek veriyor.
Kaynak: haberinburada....
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