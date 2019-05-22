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Romanya Sahil Güvenlik Ekiplerinin Ateş Açtığı Türk Balıkçı Teknesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

ROMANYA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN ATEŞ AÇTIĞI TÜRK BALIKÇI TEKNESİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Karadeniz'de, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 17:30
Puan Ver : Romanya Sahil Güvenlik Ekiplerinin Ateş Açtığı Türk Balıkçı Teknesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı(9/10)5

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği Türk balıkçı teknesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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