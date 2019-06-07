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Rus oyuncu adayından Erol Köseye taciz suçlaması: Her yerini rahatlatırım!

RUS OYUNCU ADAYINDAN EROL KÖSEYE TACİZ SUÇLAMASI: HER YERİNİ RAHATLATIRIM!

Oyuncu olmak isteyen Rus öğrenci, ünlü prodüktör Erol Köse'nin tacizine maruz kaldığını iddia etti.

Tarih : 07 Haziran 2019, 00:40
Puan Ver : Rus Oyuncu Adayından Erol Köseye Taciz Suçlaması: Her Yerini Rahatlatırım!(10/10)6

Ünlü müzik yapımcısı Erol Köse, taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İstanbul'da özel bir üniversitede oyunculuk eğitimi alan Rus öğrenci Sevinç T. , kendisini oyunculuk alanında geliştirmek ve Türkiye'de tanınmak için sosyal medya üzerinde tanıştığı Erol Köse'den yardım istedi....

















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