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Rusya 20 Ton Çilek ve Kayısıyı Türkiye’ye Geri Gönderdi

RUSYA 20 TON ÇİLEK VE KAYISIYI TÜRKİYE’YE GERİ GÖNDERDİ

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye'den gelen 20 ton çilek ve kayısıyı, içinde Kaliforniya çiçek tripsi adlı zararlı böcek türünün bulunması sebebiyle geri gönderdi.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 01:50
Puan Ver : Rusya 20 Ton Çilek Ve Kayısıyı Türkiye’Ye Geri Gönderdi(5/10)1

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den aldığı 21 ton domatesi geri gönderen Rusya, şimdi de 20 ton çilek ve kayısıyı zararlı böcek türünün bulunması sebebiyle geri gönderdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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