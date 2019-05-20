RUSYA HAFTA SONU SALDIRIYA UĞRADIĞINI AÇIKLADI
Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonunda Suriye'deki Rus askeri üssüne 6 adet füzeli saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada El Nusra'nın Rusya'ya ait Hmeymim Askeri Hava Üssü'ne 6 kez roketli saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Rus hava savunma sistemlerinin söz konusu roketleri imha ettiği de açıklandı.
Kaynak: haberinburada....
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