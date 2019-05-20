Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada El Nusra'nın Rusya'ya ait Hmeymim Askeri Hava Üssü'ne 6 kez roketli saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Rus hava savunma sistemlerinin söz konusu roketleri imha ettiği de açıklandı.

Kaynak: haberinburada....