RUSYA S-400’LER İÇİN TARİH VERDİ, ABD TÜRKİYE’YE VAZGEÇMESİ İÇİN SÜRE VERDİ
Washington'da gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının, F-35 programına katılımı ile örtüşmeyeceğini, bu kararından vazgeçmesi için Türk Hükümeti'ne 31 Temmuz'a kadar süre tanıdıklarını duyurdu.
Kaynak: haberinburada. ....
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