RUSYA, TÜRKİYE’DEN GÖNDERİLEN 20 TON KAYISIYI TEZGAHLARA ÇIKARMAYACAK
Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıya, zararlı böcek türü taşıması gerekçesiyle el koyduğu öğrenildi.
Rosselhoznadzor'un Kaluga bölge idaresi, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıyı, tarım ürünleri için çok zararlı olduğu bilinen Akdeniz meyve sineği taşıması gerekçesiyle ıskartaya çıkardı.
Kaynak: haberinburada. ....
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