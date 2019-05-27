RUSYA’DA UYDU TAŞIYAN ROKETE YILDIRIM ÇARPTI
Rusya'da Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı. Roketin yıldırımdan zarar görmediği, başarılı şekilde hedefine ilerlediği belirtildi.
Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Plesetsk Uzay Üssünden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2. 1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada....
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