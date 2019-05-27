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Rusya’da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı

RUSYA’DA UYDU TAŞIYAN ROKETE YILDIRIM ÇARPTI

Rusya'da Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı. Roketin yıldırımdan zarar görmediği, başarılı şekilde hedefine ilerlediği belirtildi.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 18:10
Puan Ver : Rusya’Da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı(7/10)3

Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Plesetsk Uzay Üssünden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2. 1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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