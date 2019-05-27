Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Plesetsk Uzay Üssünden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2. 1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.

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