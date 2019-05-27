RÜYASINDA DEFİNE GÖREN VATANDAŞ, BAHÇESİNİ KAZDIRDI
Nevşehir'de rüyasında gördüğü define için bahçesini kazdıran kadın, herhangi bir şey çıkmaması üzerine hüsrana uğradı.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir kadın rüyasında gördüğü define için hocaya gitti. Gittiği hocanın definenin evinin bahçesinde olduğunu söylemesi üzerine bahçesini kazdıran yaşlı kadın hüsrana uğradı.
Kaynak: haberinburada....
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