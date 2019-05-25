Galatasaray'ın yaz aylarındaki ilk transferi olması beklenen Ryan Babel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla transfer için bir sinyal daha verdi. Dün akşam otomobil kullanırken fotoğraf çekip atan Hollandalı yıldız, üzerine “1+1“ yazdı. Babel'in bu paylaşımı, Galatasaray'la yaptığı anlaşmanın bir yılı opsiyonlu iki yıllık olduğu şeklinde yorumlandı....



































