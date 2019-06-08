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Saadet Partisi İl Başkanlığı’nın bulunduğu binada yangın çıktı.

SAADET PARTİSİ İL BAŞKANLIĞI’NIN BULUNDUĞU BİNADA YANGIN ÇIKTI.

İçerisinde Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın da bulunduğu iş merkezinin 4. katında bulunan pil ve batarya tamiri yapan bir iş yerinde yangın çıktı.

Tarih : 08 Haziran 2019, 11:50
Puan Ver : Saadet Partisi İl Başkanlığı’Nın Bulunduğu Binada Yangın Çıktı.(7/10)3

Merkez Efendi Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi üzerinde, içerisine Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı iş merkezinin 4. katında saat 08. 30 sıralarında yangın çıktı....

















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