Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyadan çok konuşulacak bir video paylaştı. Karamollaoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve araç geçiş garantisi verilen Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kamuya olan maliyetini açıkladı. Saadet Partisi Lideri'nin paylaşımına göre devletin cebinden bu iki köprüden geçmeyen araçlar için 6 milyar TL çıktı....



































