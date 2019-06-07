Rus Oyuncu Adayından Erol Köseye Taciz Suçlaması: Her Yerini Rahatlatırım!
Fiziğiyle Hayran Bırakan Jennifer Lopez’İ Yırtmacı Ele Verdi
Safiye Soyman Ms Hastası Oğlunu Görünce Gözyaşlarını Tutamadı
Gülşen’Den İddialı Çıkış: Sahnede En Çok Ben Kazanıyorum
41 Yaşındaki Müzisyen Murat Omurtağ, Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Özel Harekat Polisleri Kuyumcu Dükkanına Sis Bombası Atarak Operasyon Düzenledi!
Fetö’Den İhraç Edilen Eski Kaymakam 50 Metreden Aşağıya Yuvarlandı!
Selfie Çekmek İsteyen Erkek Çocuğu 10 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti!
Son Dakika! Kocaeli’De 5 İşçinin Öldüğü Yangınla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Paris’Te 200 Bin Euro’Luk Kuyumcu Soygunu Kamerada
Ortaköy’De Dehşeti Yaşayan Sırp Model, Sevgilisinden Kaçıp Polise Sığındı!
Karayolunda Akılalmaz Görüntü! Araç Bulamayan Vatandaş Otomobilin Üzerinde Yolculuk Yaptı
Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu’Nun Vali Yavuz’A ’İt’ Dediğini İddia Etti
Kendisini Aldatan Eşini, Kızının Gözleri Önünde Vurarak Öldürdü
Binali Yıldırım’In Tokalaşması 1 Saat 8 Dakika Sürdü
Fener Ol Kampanyasından Elde Edilen Gelir 35 Milyon Euroya Ulaştı
Binali Yıldırım: Kürdistan Mebusu Da Vardı
Yemek Sırasında Cam Masa Patladı! Aile Üyeleri Kabusu Yaşadı
Beşiktaş, Yasin Öztekin İçin Göztepe’Ye Teklifini Sundu!
Bayram Tatilinin 6 Günlük Kaza Bilançosu: 61 Ölü, 429 Yaralı

Safiye Soyman MS hastası oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı

SAFİYE SOYMAN MS HASTASI OĞLUNU GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ramazan Bayramının birinci gününde Bodrum'da bir otelde sahne alan Safiye Soyman, MS hastası oğlu Harun'u karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 07 Haziran 2019, 00:20
Puan Ver : Safiye Soyman Ms Hastası Oğlunu Görünce Gözyaşlarını Tutamadı(9/10)5

Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçiren ünlülerden olan Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk, bayramının birinci gününde Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Sahne kıyafetiyle göz kamaştıran Safiye Soyman, MS hastası oğlu Harun'u karşısında görünce duygulu anlar yaşadı.

SAMİMİ HALLERİYLE BOL BOL ALKIŞ ALDILAR

Magazin dünyasının en sempatik çifti olarak gösterilen Safiye Soyman ve Faik Öztürk, kendilerini dinlemeye gelen misafirlerinin karşısına “Cennet Bağı“ şarkısıyla çıktı....

















Etiketler: Safiye  Soyman  Ms  Hastası  Oğlunu  Görünce  Gözyaşlarını  Tutamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER