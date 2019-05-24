Sağanak yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Anadolu Hisarı açıkları akan çamurla kahverengi oldu. O anlar havadan görüntülendi.

Özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla birlikte etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Anadolu Hisarı açıkları akan çamurla kahverengi oldu.

Kaynak: haberinburada....