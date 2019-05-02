ŞAHAN GÖKBAKAR ASKERLİK YAPMADIĞINI İDDİA EDENLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Şahan Gökbakar, kiloları nedeniyle askerlik yapmadığı yönünde yorum yapanlara sosyal medya üzerinden cevap verdi.
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Şahan Gökbakar, Instagram hesabı üzerinden askerlik yapmadığı iddialarına açıklık getirerek, askerlik belgesini paylaştı.
KETOJENİK BESLENMEYLE 28 KİLO VERDİ
Recep İvedik tiplemesiyle milyonların gönlünü kazanan Gökbakar, uzun süredir kilolarıyla mücadele ediyordu. Uyguladığı 'ketojenik' beslenme ile 6 ayda 28 kilo verdi....
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