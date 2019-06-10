ŞAHAN GÖKBAKAR, MİLLİ TAKIM ÜZERİNDEN SİYASİLERE SESLENDİ: MİLLETİ DÜŞMAN ETMEYİ BIRAKIN
Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fransa'ya karşı zafer kazanan Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi.
Sinema sektöründe yaşanan kriz sonrasında Recep İvedik 6 filminin yayın tarihini Kasım ayına erteleyen Şahan Gökbakar, bu süreçte ailesi ve yakın dostlarıyla zaman geçiriyor. Futbola olan tutkusunu gizlemeyen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bunu belli eden Gökbakar, son yaptığı paylaşımında Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi.
Kaynak: haberinburada....
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