SAHAYA MAYOLU ŞEKİLDE GİREN KİNSEY WOLANSKİ, GİYDİĞİ MAYO SAYESİNDE SEVGİLİSİNE 4 MİLYON DOLAR KAZANDIRDI
Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18. dakikasında sahaya mayolu giren Kinsey Wolanski'nin sahaya neden indiği ortaya çıktı. Wolanski, bu sayede sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı.
Şampiyonlar Ligi Finali'nde birden sahaya dalan 22 yaşındaki cinsel içerikli film yıldızının sahaya girme nedeni ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar