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SAKARYA’DAKİ DEPREM BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ? DEPREM UZMANINDAN AÇIKLAMA


Sakarya’daki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Deprem uzmanından açıklama
Tarih : 02 Haziran 2019, 22:20
Puan Ver : Sakarya’Daki Deprem Büyük Marmara Depremini Tetikler Mi? Deprem Uzmanından Açıklama(6/10)2

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, bugün Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde kaydedilen depremin olası Marmara Depremi için yer, büyüklük ve oluşum karakteri açısından öncü olmadığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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