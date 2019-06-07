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Salih Uçan, Empoli’ye veda etti

SALİH UÇAN, EMPOLİ’YE VEDA ETTİ

Geride kalan sezonu Serie A ekiplerinden Empoli'de geçiren Salih Uçan, yayınladığı mesajla kulübe veda etti.

Tarih : 07 Haziran 2019, 18:30
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İtalya Liginde küme düşen Empoli'de forma giyen Salih Uçan, takımına veda etti. Uçan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geldiğim günden itibaren beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçirdiğim 1 yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarlarımıza, kulüp çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum....

















Etiketler: Salih  Uçan  Empoli’Ye  Veda  Etti    haber

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