İtalya Liginde küme düşen Empoli'de forma giyen Salih Uçan, takımına veda etti. Uçan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geldiğim günden itibaren beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçirdiğim 1 yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarlarımıza, kulüp çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum....



































