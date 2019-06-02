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Şampiyonlar Ligi Finali’nde sahaya giren Wolanski’nin takipçi sayısı uçtu

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ’NDE SAHAYA GİREN WOLANSKİ’NİN TAKİPÇİ SAYISI UÇTU

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, 1 saat içinde 250 bin yeni takipçi kazandı.

Tarih : 02 Haziran 2019, 00:40
Puan Ver : Şampiyonlar Ligi Finali’Nde Sahaya Giren Wolanski’Nin Takipçi Sayısı Uçtu(9/10)5

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan maçın 18. dakikasında sahaya giren Kinsey Wolanski 1 saat içinde takipçi sayısını tam 250 bin arttırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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