Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool Avrupa'nın en büyüğü oldu. Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, tarihinde 6. kez Avrupa'nın en büyük kupasını kazandı. İngiltere'ye kupa ile birlikte dönen Klopp ve öğrencileri taraftarları ile bir ar