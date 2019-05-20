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SAMSUN’DA LİDERLERİN VERDİĞİ POZDAN SONRA İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ


Samsun’da Liderlerin Verdiği Pozdan Sonra İYİ Parti’den Açıklama Geldi
Tarih : 20 Mayıs 2019, 11:50
Puan Ver : Samsun’Da Liderlerin Verdiği Pozdan Sonra İyi Parti’Den Açıklama Geldi(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Samsun'da birlik pozu veren parti liderlerinin ardından İYİ Parti'den 19 Mayıs Bildirgesi geldi. Bildirgede, “Türkiye'yi 21'inci yüzyılın saygın bir ülkesi yapmak, Türk siyasetçisinin görevi, bizim de boynumuzun borcudur. Bu uğurda atılacak bütün adımlara güç katar, aksi durumda çelik bir iradeyle karşısında oluruz....

















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