Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Samsun'da birlik pozu veren parti liderlerinin ardından İYİ Parti'den 19 Mayıs Bildirgesi geldi. Bildirgede, “Türkiye'yi 21'inci yüzyılın saygın bir ülkesi yapmak, Türk siyasetçisinin görevi, bizim de boynumuzun borcudur. Bu uğurda atılacak bütün adımlara güç katar, aksi durumda çelik bir iradeyle karşısında oluruz....



































