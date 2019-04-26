Dünyanın en büyük teknoloji markalarından Samsung, kripto para birimi donanım cüzdanı üreticisi Ledger'e 2,9 milyon dolar yatırım yapma kararı aldı.

ccn. com'un haberine göre, kripto para sektörünün en büyük isimlerinden Ledger Güney Koreli şirket Samsung'dan 2,9 milyon dolarlık yatırım almayı başardı. Ledger'in sözcüsü söz konusu yatırımı onaylarken yatırım tutarı dışında daha fazla ayrıntı vermedi....



































