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Sanatçı Dilber Ay’In Cenazesi Helallik İçin Evine Getirildi
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Sanatçı Dilber Ay’ın Cenazesi Helallik İçin Evine Getirildi

SANATÇI DİLBER AY’IN CENAZESİ HELALLİK İÇİN EVİNE GETİRİLDİ

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay'ın cenazesi Ankara'dan alınarak evine getirildi.

Tarih : 30 Nisan 2019, 18:10
Puan Ver : Sanatçı Dilber Ay’In Cenazesi Helallik İçin Evine Getirildi(6/10)2

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay'ın cenazesi Ankara'dan alınarak evine getirildi. Dilber Ay'a Düzce'de evine gelen sanatçı Hakan Taşıyan “Allah nur içinde yatırsın“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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