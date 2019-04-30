Şanlıurfa’Da 150 Kişilik Geçici İş İçin Bin 688 Kişi Başvurdu
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Şanlıurfa’da 150 Kişilik Geçici İş İçin Bin 688 Kişi Başvurdu

ŞANLIURFA’DA 150 KİŞİLİK GEÇİCİ İŞ İÇİN BİN 688 KİŞİ BAŞVURDU

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Toplum Yararına Program kapsamında açılan 150 kişilik geçici kontenjana bin 688 kişi başvurdu.

Tarih : 30 Nisan 2019, 16:30
Puan Ver : Şanlıurfa’Da 150 Kişilik Geçici İş İçin Bin 688 Kişi Başvurdu(10/10)6

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle kamu kurum ve belediyede çalıştırılmak üzere açılan 150 kişilik işçi kontenjanına, bin 688 kişi başvurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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