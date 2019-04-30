Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Toplum Yararına Program kapsamında açılan 150 kişilik geçici kontenjana bin 688 kişi başvurdu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle kamu kurum ve belediyede çalıştırılmak üzere açılan 150 kişilik işçi kontenjanına, bin 688 kişi başvurdu.

Kaynak: haberinburada. ....