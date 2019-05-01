ŞANSAL BÜYÜKA’DAN VOLKAN DEMİREL’E TEPKİ: GELDİN GİDİYORSUN HALA VAZGEÇMEDİN
Spor camiasının duayen isimlerinden olan Şansal Büyüka, Milliyet Gazetesi'ndeki “Şansal Büyüka ile dobra dobra“ köşesinde, Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel'e yüklendi.
Şansal Büyüka, Milliyet Gazetesi'ndeki “Şansal Büyüka ile dobra dobra“ köşesinde, Trabzonspor maçı sonrasında bordo mavili ekibin kondisyoneri için sert ifadeler kullanan Volkan Demirel'i eleştirdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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