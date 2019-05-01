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Şansal Büyüka’dan Volkan Demirel’e Tepki: Geldin Gidiyorsun Hala Vazgeçmedin

ŞANSAL BÜYÜKA’DAN VOLKAN DEMİREL’E TEPKİ: GELDİN GİDİYORSUN HALA VAZGEÇMEDİN

Spor camiasının duayen isimlerinden olan Şansal Büyüka, Milliyet Gazetesi'ndeki “Şansal Büyüka ile dobra dobra“ köşesinde, Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel'e yüklendi.

Tarih : 01 Mayıs 2019, 15:20
Puan Ver : Şansal Büyüka’Dan Volkan Demirel’E Tepki: Geldin Gidiyorsun Hala Vazgeçmedin(9/10)5

Şansal Büyüka, Milliyet Gazetesi'ndeki “Şansal Büyüka ile dobra dobra“ köşesinde, Trabzonspor maçı sonrasında bordo mavili ekibin kondisyoneri için sert ifadeler kullanan Volkan Demirel'i eleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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