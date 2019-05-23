SAO PAULO, ADRİANO’NUN PEŞİNE DÜŞTÜ!
Brezilya'nın köklü kulüplerinden biri olan Sao Paulo, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Adriano'yu gündemine aldı.
Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo, 30 Haziran'da Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona erecek Adriano'yla ilgili transfer çalışmalarına başladı. Globo'da yer alan habere göre, Sao Paulo Teknik Direktörü Cuca, futbol tarzını çok beğendiği Brezilyalı sol beki mutlaka takımında görmek istiyor.
Kaynak: haberinburada....
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