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SAPIĞIN ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZI TACİZ ETTİĞİ AN KAMERADA!


Sapığın zihinsel engelli genç kızı taciz ettiği an kamerada!
Tarih : 28 Mayıs 2019, 14:10
Puan Ver : Sapığın Zihinsel Engelli Genç Kızı Taciz Ettiği An Kamerada!(10/10)6

İstanbul Maltepe'de yüzde 90 zihinsel engelli genç kızı evinde cam kenarında müzik dinlediği sırada pencereye tırmanarak öpen ve cinsel tacizde bulunan sapık E. Y. (40), cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi....

















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