ŞARKICI AYŞE HATUN ÖNAL’DAN ANNELİK ÇIKIŞI: ÇOCUK YAPMA VAKTİM GELMİŞ
Antalya'da konser veren şarkıcı Ayşe Hatun Önal, sahnenin önünde gördüğü çocuklar için, “Bu nasıl bir güzellik. Sizi kaçırsam mı acaba? Benim çocuk yapma vaktim gelmiş“ sözleriyle şaşkınlık yarattı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde konser veren şarkıcı Ayşe Hatun Önal, sahnenin önündeki çocukları görünce sevenlerini şaşırtan sözler söyledi. Önal, “Bu nasıl bir güzellik. Sizi kaçırsam mı acaba? Benim çocuk yapma vaktim gelmiş“ sözleriyle anneliğe olan özlemini dile getirdi....
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