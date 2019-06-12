ŞARKICI METİN’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: MÜZİK EVRENSELDİR KATEGORİZE EDİLEMEZ!
Bugünlerde Sevdim şarkısıyla adını duyurmaya başlayan Metin, oyunculuğunun yanı sıra müzik sektöründe de iddialı işler yapmaya devam ediyor. Metin, son yaptığı açıklamada müziğin evrensel olduğunu belirterek kategorilere ayrılmaması gerektiğini söyledi.
Yeni Gelin ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan Metin, müzik sektörüne hızlı bir giriş yaptı. İlk şarkısı Sevdim'le hayranlarının karşısına çıkan Metin, yaptığı açıklamada ünlü isimlerin son zamanlarda kendi tarzlarının yanı sıra arabeske döndüğünü söyledi.
Müziğin aslında evrensel bir bilim dalı olduğunu bazı üniversitelerde müzikoloji bölümlerinin de bulunduğunu dile getiren Metin, “Pop, caz, blues gibi arabeskin de önemli bir kültürü temsil eder....
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