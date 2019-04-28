Ünlü sanatçı Sibel Can, oğlu Emir Aksüt ile gittiği Beşiktaş'ta zincirleme kazaya karıştı. Minibüs şoförünün sebep olduğu kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Şarkıcı Sibel Can, küçük oğlu Emir Aksüt ile Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Bulvarı'nda bir kazaya karıştı. Olaya sebebiyet verenin bir minibüs şoförü olduğu ortaya çıktı. Yaşanan zincirleme kazada üç kişinin yaralandığı öğrenildi....



































