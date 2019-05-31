Şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan yakınlığıyla tanınan Ekinci, son olarak İmamoğlu için “Pamuk prens“ ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada....