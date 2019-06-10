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Sason’da ipek böceği yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

SASON’DA İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAYGINLAŞIYOR

Batman'ın Sason ilçesinde 8 yıl önce üç aile ile başlanan ipek böceği yetiştiriciliği yaygınlaşmaya devam ediyor. İlçede geçim kaynağı haline gelen sektör hakkında Batman Koza Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, bir ailenin 40 günde 10 bi

Tarih : 10 Haziran 2019, 22:50
Puan Ver : Sason’Da İpek Böceği Yetiştiriciliği Yaygınlaşıyor(10/10)6

Batman'ın Sason ilçesinde, ipek böcekçiliği yetiştiriciliği her yıl artarak yaygınlaşıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Sason’Da  İpek  Böceği  Yetiştiriciliği  Yaygınlaşıyor    haber

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