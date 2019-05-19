Eski siyasetçi, sinema oyuncusu ve vücut geliştirme şampiyonu Arnold Schwarzenegger'e Güney Afrika'nın Sandton kentinde yapılan tekmeli saldırı kameraya yansıdı. Olayın videosu, sosyal medyada yayınladı.

Güney Afrika'nın Sandton kentine spor müsabakalarında hakemlik yapmak üzere giden Schwarzenegger, hayranlarıyla sohbet ederken kalabalıktan çıkan bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Saldırganın Schwarzenegger'e arkadan yaklaşarak zıplayıp tekme savurması, kameraya yansıdı. Saldırgan güvenlik görevlileri tarafından yakalandı....



































