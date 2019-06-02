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Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü

SEBZE VE MEYVE FİYATLARI VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Uşak'ta fiyatların düşmesi ile vatandaşlar alışveriş için pazara akın ederken, Ramazan'ın son günlerde vatandaşlar sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlaması ile semt pazarlarının yolunu tuttu.

Tarih : 02 Haziran 2019, 15:30
Puan Ver : Sebze Ve Meyve Fiyatları Vatandaşların Yüzünü Güldürdü(7/10)3

Sebze ve meyve fiyatlarının yarıdan fazla düşmesi vatandaşa yaradı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala semt pazarlarının yolunu tutan vatandaşlar ucuza alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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