SEÇİME 25 GÜN KALA, 5 ANKET ŞİRKETİNDEN İSTANBUL YORUMU
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, Pollmark'tan Ertan Aydın ve Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin tespitlerde bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
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