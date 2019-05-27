23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi, 11 bin kişiyle yüz yüze yaptığı araştırmanın sonucu paylaştı.

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