SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA KILIÇDAROĞLU’NA 3 FARKLI İSTANBUL ANKETİ SUNULDU
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için bütün teşkilatı seferber etti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte kendisini arka planda tutsa da yoğun çalışma yürüterek süreci takip ediyor.
Kaynak: haberinburada....
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