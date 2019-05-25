SEÇMEN HANGİ ADAYI MAĞDUR GÖRÜYOR? SON ANKETTE BELLİ OLDU
Konsensus'un anketine göre, İstanbul seçmenin yüzde 60'ı Ekrem İmamoğlu'nu, yüzde 40'ı Binali Yıldırım'ı mağdur görüyor.
Konsensus Araştırma Şirketi'nin yaptığı son ankete göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyet oranı yüzde 60 iken AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın mağduriyet oranı yüzde 40 çıktı.
Kaynak: haberinburada. ....
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