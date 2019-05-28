ŞELALEDEN ATLAYAN YABANCI UYRUKLU GENÇ KAYALIKLARA ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ
Bursa'da şelaleden balıklama suya atlayan yabancı uyruklu genç, kafasını suyun içerisindeki kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde şelaleden balıklama suya atlayan 27 yaşındaki Ahmet Mehdi Amuna, kafasını suyun içerisindeki kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada....
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