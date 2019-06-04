Ramazan Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi ile tatil 9 güne çıktı. Bunu fırsat bilenler soluğu kıyı şehirlerinde aldı. Özellikle Çeşme, Bodrum ve Marmaris otellerinde doluluk oranı yüzde yüze çıkarken ünlüler de Çeşme, Alaçatı ve Bodrum sahillerine akın etti....



































