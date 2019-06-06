SELFİE ÇEKMEK İSTEYEN ERKEK ÇOCUĞU 10 METREDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ!
Bursa'da bir şelalede selfie çekerken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen erkek çocuğu hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada. ....
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