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SEMİHA YILDIRIM: BENİ ÇOK RENCİDE ETTİLER, DİLEK İMAMOĞLU’NA GERÇEKTEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM


Semiha Yıldırım: Beni çok rencide ettiler, Dilek İmamoğlu’na gerçekten çok teşekkür ediyorum
Tarih : 12 Haziran 2019, 14:50
Puan Ver : Semiha Yıldırım: Beni Çok Rencide Ettiler, Dilek İmamoğlu’Na Gerçekten Çok Teşekkür Ediyorum(5/10)1

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, kendisi hakkında çıkan haberlere çok üzüldüğünü belirtti ve “Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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