İranlı Hulk olarak nam salan Sajad Gharibi'nin MMA dövüş hayali gerçek oluyor. Dövüşün kiminle ve ne zaman yapılacağı hakkında bilgi verilmedi. Hatırlanacağı gibi vücut geliştirme sporuna tutku ile bağlı olan ön kol kası 63 cm olan Romario dos Santos Alve