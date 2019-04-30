Süper Ligde son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayarak lider Medipol Başakşehir ile olan 13 puan farkını 3'e indiren Beşiktaş Kulübü, transfer için kolları sıvadı. Sezon sonunda A Milli Takım'ı çalıştıracak ve Beşiktaş'taki görevini bırakacak olan Şenol