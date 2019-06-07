ŞENOL GÜNEŞ ATEŞİ YAKTI: FRANSA MAÇINDA KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK
A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Güneş, “Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var“ dedi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ay-yıldızlıların yarın Fransa ile oynayacağı zorlu mücadele öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan maç kitabında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
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