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Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı

ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA VEDA ETTİ, FUTBOLCULAR HOCAYI OMUZLARA ALDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaşlı taraftarlara veda etti. Tecrübeli teknik adam saha içinde üçlü çektirirken, futbolcular da Güneş'i omuzlara aldı.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 00:30
Puan Ver : Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı(8/10)4

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi Kasımpaşa maçıyla birlikte sona ererken, siyah-beyazlı taraftarlar 4 yıldır takımın başında bulunan tecrübeli teknik adama maçın sonunda destek verdi. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte stat hoparlöründen 'Güle güle sana, yolun açık olsun' şarkısı çaldı. Taraftarlar maçın ardından takımı ve hocayı tribünlere çağırdı....

















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