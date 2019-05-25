ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA VEDA ETTİ, FUTBOLCULAR HOCAYI OMUZLARA ALDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaşlı taraftarlara veda etti. Tecrübeli teknik adam saha içinde üçlü çektirirken, futbolcular da Güneş'i omuzlara aldı.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi Kasımpaşa maçıyla birlikte sona ererken, siyah-beyazlı taraftarlar 4 yıldır takımın başında bulunan tecrübeli teknik adama maçın sonunda destek verdi. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte stat hoparlöründen 'Güle güle sana, yolun açık olsun' şarkısı çaldı. Taraftarlar maçın ardından takımı ve hocayı tribünlere çağırdı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Olcay Şahan, Trabzonspor’A Veda Etti
- Tır’Dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü Ve Yaralılar Var
- Cenaze Defnetmeye Gelen Aile, Mezarlıkta Ağaca Asılı Ceset Buldu
- Cnn Türk’Ün Müdürü Bora Bayraktar’Dan Ekrem İmamoğlu’Nun Katıldığı Program Hakkında Açıklama!
- Yırtıcı Kuşun Yakaladığı Güvercini Balkona Götürüp Yeme Anları Amatör Kamerada
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Comolli, Başakşehir-Alanyaspor Maçını Tribünden Takip Etti
- Abd Savunma Tasarısında Türkiye Maddesi: Rusya İle S-400 Anlaşmasından Vazgeçmezsen F-35 Ortaklığına Son Veririz
- Wikipedia, Türkiye’Deki Erişim Engelini Aihm’E Götürüyor
- Bomba İddia! Vladimir Putin’İn İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi
- Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada
Bu Haberle İlgili Yorumlar