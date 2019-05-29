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Şenol Güneş: Fransa’yı yenmek için her şeyi yapacağız

ŞENOL GÜNEŞ: FRANSA’YI YENMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Son Dünya Kupası'nda birinci olan bir takımla oynayacağız. Bu bir tespittir ama teslimiyet değildir. Fransa'ya çıkıp savunma yapacağız, hücum yapacağız, her şeyi yapacağız. Bizim oyun felsefemizde savunma da hü

Tarih : 29 Mayıs 2019, 21:50
Puan Ver : Şenol Güneş: Fransa’Yı Yenmek İçin Her Şeyi Yapacağız(10/10)6

A Milli Takım 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesindeki yarın 21. 00'de Antalya Stadyumu'nda Yunanistan ile bir hazırlık maçı yapacak. Milli Takım bugün Antalya kampında akşam saatlerinde maç öncesi bir antrenman gerçekleştirdi....

















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