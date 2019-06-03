A Milli Takımın Özbekistan'ı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçı sonrasında Teknik Direktör Şenol Güneş mücadeleyi değerlendirdi. Güneş ayrıca kadro hakkında sorulan soruya “Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız.“ yanıtını verdi.