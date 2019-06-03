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Şenol Güneş’ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız

ŞENOL GÜNEŞ’TEN SİTEM: SİZ HİÇBİR ŞEYE KARIŞMAYIN, BİZ İŞİMİZİ YAPARIZ

A Milli Takımın Özbekistan'ı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçı sonrasında Teknik Direktör Şenol Güneş mücadeleyi değerlendirdi. Güneş ayrıca kadro hakkında sorulan soruya “Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız.“ yanıtını verdi.

Tarih : 03 Haziran 2019, 01:20
Puan Ver : Şenol Güneş’Ten Sitem: Siz Hiçbir Şeye Karışmayın, Biz İşimizi Yaparız(8/10)4

Hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş maçı, oyuncuların performansı ve 8 Haziran'dan oynanacak Fransa maçını değerlendirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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