Çanakkale'den Bozcaada'ya botla gittikten sonra dönüş yolunda kaybolan ve ekiplerin arama çalışması başlattığı serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen ile Necati Çağatay 12 saat sonra balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Kaynak: haberinburada. ....