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Serbest dalış şampiyonu Derya Can’ın eşi 12 saat sonra bulundu

SERBEST DALIŞ ŞAMPİYONU DERYA CAN’IN EŞİ 12 SAAT SONRA BULUNDU

Çanakkale'den Bozcaada'ya botla gittikten sonra dönüş yolunda kaybolan serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen ile Necati Çağatay'ı 12 saat sonra balıkçılar buldu.

Tarih : 06 Haziran 2019, 10:20
Puan Ver : Serbest Dalış Şampiyonu Derya Can’In Eşi 12 Saat Sonra Bulundu(10/10)6

Çanakkale'den Bozcaada'ya botla gittikten sonra dönüş yolunda kaybolan ve ekiplerin arama çalışması başlattığı serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen ile Necati Çağatay 12 saat sonra balıkçılar tarafından kurtarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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